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Олейник прокомментировал свое поражение от Спивака на UFC Fight Night 190

11:31
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Российский боец Алексей Олейник прокомментировал свое поражение от молдаванина Сергея Спивака в со-главном поединке турнира UFC Fight Night 190.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, спасибо UFC, спасибо сопернику за достойный бой. Я 25 лет делюсь своей техникой, и, конечно, уже сложно чем-то удивить в бою, но изменять своим правилам я уже не буду. Жив, здоров, всем вам — достойных деяний. Сегодня мне 44», — написал у себя в Instagram Олейник.

Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)

На счету Олейника 59 побед, 16 поражений, один результат боя был признал ничейным. У Спивака 13 побед и два поражения в ММА.

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