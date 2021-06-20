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Забит Магомедшарипов в ближайшее время перенесет операцию

14:45
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Боец UFC Забит Магомедшарипов в ближайшее время перенесет операцию.

«Бойцу необходима небольшая операция, а там посмотрим», - цитирует ТАСС Магомеда Магомедова, партнера бойца по команде.

По информации источника, операция Магомедшарипова может пройти в Казахстане. Ранее сообщалось, что у спортсмена есть проблемы с иммунной системой, поэтому он взял паузу в карьере.

В конце апреля 30-летний россиянин был исключен из рейтинга UFC за полуторагодовалый простой. На счету Магомедшарипова 18 побед (6 нокаутов) и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11699711

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