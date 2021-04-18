Орловский – о бое с Шерманом: «Тренер кричал на меня из угла, но главное – это победа»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский прокомментировал свое выступление в бою с Чейзом Шерманом, рассказав, чем остался недоволен его тренерский штаб.

«Это был хороший бой, но, ребята, мой тренерский штаб делал мне замечания, пока я вас ждал. Предстоит много работы, когда я вернусь домой. План на бой состоял в том, чтобы переводить его на землю, но в стойке он нанес несколько хороших джебов и удар правой рукой, и все это время мой тренер по ударной технике Артем Левин кричал на меня, чтобы двигал головой, перемещался по октагону. В принципе, я так и делал, но все же я поймал несколько ударов. Самое главное — одержал победу.

Во вторник, среду и четверг я чувствовал себя прекрасно. Не знаю по какой причине, но сегодня уже после разминки я чувствовал себя уставшим. Не самое мое лучшее выступление, но все нормально. Бой был принят на коротком уведомлении.

Хочу вернуться в октагон как можно скорее. На следующей неделе буду в Джексонвилле [на UFC 261], и я очень взволнован. Слава Богу, все возобновилось. Очень за Дану [Уайта] и UFC, ведь впереди много крутых ивентов. Три титульных боя на следующей неделе», — заявил Орловский на пресс-конференции после боя.

Теперь на счету 42-летнего Орловского 31 победа и 20 поражений.