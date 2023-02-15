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Сегодня, 18:27

Монсон — об обвинении Махачева в нарушении антидопинговых правил: «Будут доказательства — поверю»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский боец UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Махачев все отрицает. У нас нет оснований не доверять ему и его команде, которая также все отрицает. Есть один парень, Дэн Хукер, который обвиняет Махачева в том что он мухлюет, но у него нет доказательств. Это просто безосновательные обвинения. Это ужасно, когда кто-то так публично обвиняет, но не предоставляет доказательств. Если у Дэна Хукера есть доказательства того, что Махачев мухлевал, пусть предоставит их USADA, а не будет говорить. Если будут доказательства, я поверю. Если Махачев действительно использовал капельницы, он должен понести наказание, но я верю, что он этого не делал», — сказал Монсон «СЭ».

Ислам Махачев. Махачеву грозит дисквалификация из-за капельниц? В USADA теперь внимательно следят за российским чемпионом UFC

После победы Махачева над австралийцем Александром Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе в турнире UFC 284 россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед боем.

Использование капельниц для восстановления водного баланса после сгонки веса является запрещенным методом, поскольку это может быть использовано для скрытия следов употребления допинга. По правилам Антидопингового агентства США (USADA) любой боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

Джефф Монсон
Ислам Махачев
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