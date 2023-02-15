Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года

Российский боец UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Sportskeeda.

Махачев подозревается в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед титульным боем UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски.

Использование капельниц для восстановления водного баланса после сгонки является запрещенным методом, потому что они могут быть задействованы для скрытия случаев употребления допинга.

Россиянин может быть дисквалифицирован на два года, если будет доказано, что он использовал капельницу для регидратации перед поединком с австралийцем.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC.