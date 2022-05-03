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Сегодня, 10:36

Джаред Каннонье подписал контракт на бой с Адесаньей

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (15-5) следующий поединок должен провести против действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (22-1). Об этом сообщает портал The MMA Media. Дата и место предполагаемого поединка остаются неизвестными.

Каннонье идет на серии побед из 2 боев. В последнем поединке он одолел Дерека Брансона (23-8) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США. Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей у Роберта Уиттакера (23-6).

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