Джаред Каннонье подписал контракт на бой с Адесаньей

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (15-5) следующий поединок должен провести против действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (22-1). Об этом сообщает портал The MMA Media. Дата и место предполагаемого поединка остаются неизвестными.

Каннонье идет на серии побед из 2 боев. В последнем поединке он одолел Дерека Брансона (23-8) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США. Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей у Роберта Уиттакера (23-6).