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Сегодня, 18:30

Адесанья дал прогноз на бой Фергюсона и Чендлера

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) предположил, что Тони Фергюсон (25-6) потерпит четвертое поражение подряд.

«Фергюсон жесткий боец, несмотря на то что идет на серии из поражений. Тоже самое касается Чендлера, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Оба бойца дерутся в высоком темпе. Думаю, что нас ждет бой в стойке. Фергюсон будет показывать свое кунг-фу, а Чендлер — часто бить ногами, потому что Тони никогда не блокирует ноги. Он просто принимает удары, теряет равновесие и бьет. И это работает. Если делать ставку, то я бы поставил на Чендлера».

Фергюсон подерется с Майклом Чендлером (22-7) в соглавном событии вечера на UFC 274. Турнир состоится 8 мая в Финиксе (США).

Исраэль Адесанья
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
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