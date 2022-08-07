UFC on ESPN 40: результаты всех боев турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 40, в главном бою которого Джамал Хилл (11-1) победил Тьяго Сантоса (22-11) техническим нокаутом в четвертом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Полутяжелый вес: Джамал Хилл (США) победил Тьяго Сантоса (Бразилия) — ТКО, 4-й раунд.

Полусредний вес: Джефф Нил (США) победил Висенте Люке (Бразилия) — КО, 3-й раунд.

Тяжелый вес: Мохаммед Усман (Нигерия) победил Зака Паугаа ( США) — КО, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Джулиана Миллер (США) победила Броган Уокер (Гуам) — ТКО, 3-й раунд.

Тяжелый вес: Сергей Спивак (Молдова) победил Аугусто Сакаи (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд.

Легкий вес: Терренс МакКинни (США) победил Эрика Гонсалеса (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Михал Олексейчук (Польша) победил Сэма Элви (США) — ТКО, 1-й раунд.

Полусредний вес: Брайан Баттл (США) победил Такаши Сато (Япония) — КО, 1-й раунд.

Минимальный вес: Кори МакКенна (Уэльс) победила Миранду Грейджер (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легчайший вес: Майра Буэно Сильва (Бразилия) победила Стефани Эггер (Швейцария) — Сабмишн, 1-й раунд.