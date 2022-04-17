Двалишвили высказался о возможном поединке с Яном

Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (14-4) сообщил, что он признает заслуги бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-3), однако не видит его своим следующим соперником.

«Наш бой возможен, но не на этом этапе, — сказал грузинский боец в интервью FNG TV. — Сейчас противостояние с ним мне совершенно не интересно. У UFC в этом тоже пока интереса нет. Вероятно, я буду драться в июне, а моим соперником станет другой бывший чемпион. Ян, безусловно, хороший противник, он это доказал, но я не хочу использовать момент и вызывать его на бой. Алджо мой хороший друг, и я всегда был и буду на его стороне. Ничего личного у меня к Яну нет. Я просто поддерживал своего друга».

Двалишвили идет на серии из 7 боев. В прошлом поединке он одолел недавно закончившего карьеру Марлона Мораеса (23-10) 25 сентября 2021 года на UFC 266. Грузинский боец победил техническим нокаутом во втором раунде.

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.