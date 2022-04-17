Тсуеши Косака, нанесший первое поражение Федору Емельяненко, победил на Rizin 35

Японский тяжеловес Тсуеши Косака (28-11) прервал серию из трех поражений, одолев 26-летнего соотечественника Мико Уеду (0-1) на Rizin 35.

Косака отправил Уеду в нокаут в первом раунде. Турнир состоялся 17 апреля в городе Тефу, находящийся в префектуре Токио.

Косака известен как боец, который нанес Федору Емельяненко (40-6) первое поражение в карьере. Косака одолел Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде 23 декабря 2000 года на турнире King of Kings 2000 Block B. К тому бою японец подходил уже в статусе именитого бойца, за плечами которого было больше 30 боев. Спустя 5 лет Емельяненко взял у Косаки реванш, победив японца 4 апреля 2005 года техническим нокаутом в первом раунде в Pride на турнире Bushido 6.