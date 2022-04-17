Друг Стерлинга Мераб Двалишвили допустил возможность проведения боя с Петром Яном

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался о возможном бое с Петром Яном.

Ранее друг и товарищ по команде Двалишвили американец Алджамейн Стерлинг раздельным решением судей выиграл у россиянина.

«Что касается того, встретимся ли мы с Яном. Да, это возможно, но не на этом этапе, — сказал Двалишвили в интервью ютуб-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV. — Сейчас противостояние с ним мне совершенно неинтересно. У UFC тоже в этом пока интереса явно не будет. Вероятнее всего, я буду драться в июне, и моим противником, скорее всего, станет бывший чемпион».

«Безусловно, Ян — хороший противник, и Алджо это доказал, — продолжил он. — Но я не хочу использовать этот момент и вызывать на бой Яна. Алджо — мой хороший друг. Я всегда был и буду на его стороне. Ничего личного к Яну у меня нет, я просто поддерживал своего друга. Наоборот — до сих пор насмешки были со стороны Яна».

Также Двалишвили рассказал о претензиях к Петру Яну.

«Единственная моя претензия к Яну — после боя с 40-летним Юрайей Фейбером ему дали бой за пояс, а Стерлинг побеждал, на протяжении 5-6 лет был в топ-5. Но поединок за пояс ему так и не дали. Я не понимаю этой политики, но думаю, что Дана Уайт и Шон Шелби были заинтересованы в этом. Может, Ян это и заслужил, но Алджо заслуживал больше».

«Мы все видели первый бой. Ян — нарушитель правил. Вместо того, чтобы извиниться, наоборот — он насмехался. Алджо ничего неправильного не делал. Ему дали 5 минут на восстановление. Никто не знает, каким был бы исход, если бы бой продолжился. После такого запрещенного удара у Алджо не было бы никаких шансов. Правила нельзя нарушать. Это то же самое, если бы тебя перед боем хорошенько избили, а потом пустили в клетку. Это и была моя единственная претензия к Яну».

На счету Двалишвили 14 побед и 4 поражения. В последнем поединке, который состоялся в сентябре прошлого года на турнире UFC 266, Двалишвили техническим нокаутом победил бразильца Марлона Мораеса.