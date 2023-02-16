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Сегодня, 09:46

Пономарев — о бое против Муртазаева: «Мы уже боксировали. Ринг все покажет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский кикбоксер Сергей Пономарев поделился эмоциями перед боем против Ислама Муртазаева.

«Все нормально будет. Сегодня у меня просто тренировка легкая, взбодриться, а завтра уже на весы. Мы уже боксировали, будут стараться навязывать свою игру. Ринг все покажет, это очень серьезный бой. Мне это нужно, чтобы двинуться дальше, еще много громких имен. Да, конечно, я первый раз в Минске. Прикольно, аккуратно, чисто, настроение отличное», — приводит слова Пономарева РЕН.ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1076320-ponomarev-raskryl-znachenie-poedinka-protiv-murtazaeva
ММА
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