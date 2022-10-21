Друг Петра Яна: «У О'Мэлли нездоровый имидж. Зачем бойцам красить ногти и волосы?»

Друг и товарищ по команде Петра Яна боец Ильяс Хамзин раскритиковал американца Шона О'Мэлли за его имидж.

Ранее на пресс-конференции перед UFC 280 Ян заявил, что О'Мэлли выглядит как «девушка с дороги».

«Без всякого сомнения согласен с высказыванием Петра. Ну правда же? — сказал Хамзин «СЭ». — Вышел какой-то непонятный, будто бы привезли его под препаратами. Не знаю, ну у него нездоровый имидж».

«Почему нездоровый имидж? Не знаю, красить волосы в розовый цвет, надевать непонятную куртку на голый торс, и надеть кожаные штаны и ходить в розовых кроссовках — это разве нормально!? Считаю, что ненормально. Мы же бойцы, все-таки воины, поэтому зачем нам красить волосы или ногти, правильно? Поэтому это нездоровая тема».

Ян и О'Мэлли подерутся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.