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Сегодня, 05:59

Дрозд назвал Муртазаева фаворитом в поединке с Алмейдой

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Муртазаевым и бразильцем Сезаром Алмейдой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, что Ислам победит. Он наш коллега, спортсмен из тайского бокса. Это именитый спортсмен. Мы его прекрасно знаем. Он с разнообразной техникой вертолетной. Он как ураган. У него удары с разворотов, в прыжках. Он такой очень зрелищный, эффектный. Я думаю, что он должен побеждать в этом поединке. Опытный боксер с хорошей техникой. И для меня Ислам фаворит», — приводит слова Дрозда «РЕН ТВ».

Муртазаев и Алмейда подерутся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября. На счету россиянина имеются титулы чемпиона мира WMF и вице-чемпиона по версии IFMA по кикбоксингу.

В главном бою вечера на ринге сразятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1042867-on-kak-uragan-drozd-rasskazal-ob-effektnykh-udarakh-murtazaeva
Григорий Дрозд
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