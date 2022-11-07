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Адесанья: «Хочу нанести Перейре 50 безответных ударов по лицу, прежде чем меня оттащит судья»

Адесанья хочет, чтобы его бой против Перейры судил скандально известный рефери
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в среднем весе Израэль Адесанья хочет, чтобы его бой против Алекса Перейры судил скандально известный запоздалыми остановками боя, рефери Марио Ямасаки.

"Люди думают, что сейчас он выйдет, выбросит левый хук, и все — я мертвец, — сказал Адесанья на Youtube-канале «FreeStyleBender. —  Нет, такого боя не будет. Я знаю, что мы будем с ним копать глубоко. Я буду сотрясать его, он будет сотрясать меня. Тут будет перестрелка, чей огонь будет гореть дольше. И я знаю, что я буду гореть дольше. Я знаю, что он не может работать долго. Я знаю, что ты не можешь долго. Это то, что дает мне уверенность. Я знаю, что если сейчас мы с ним побежим на беговой дорожке до того, кто упадет первым... и кто упадет первым? Я отвечаю тебе, что 10 раз из 10 он упадет первым. Я не устаю.

Во втором бою я накидывал ему, потряс. Дана, бро, верни Стива Маззагатти (перепутал его с Ямасаки — прим. СЭ). Верни Стива Маззагатти, потому что я хочу слышать крик судьи: «Отвечай ему!», когда я нанесу уже 50 ударов по лицу. Я хочу слышать: «Отвечай! Ты должен двигаться, Алекс, ты должен двигаться! Завяжи его!» (смеется). Я хочу нанести ему 50 ударов, прежде чем меня оттащат».

Поединок Адесаньи и Перейры пройдет 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке и станет главным событием вечера.

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