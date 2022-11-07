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Сегодня, 08:00

Мейвезер проведет показательный бой в феврале в Великобритании

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) подтвердил, что он впервые выйдет на ринг в Великобритании.

«В феврале я с нетерпением жду возможности поехать в Великобританию и устроить там бой, — приводит слова Мейвезера Boxing Scene. — Я никогда не дрался там [в Великобритании]. Надеюсь, в феврале я смогу приехать и устроить показательный бой».

Мейвезер в прошлом бою нокаутировал Микуру Асакуру (16-3) во втором раунде 25 сентября в Сайтаме, Япония.

Флойд Мейвезер-младший
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