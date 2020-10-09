Дос Аньос снялся с боя против Махачева. Россиянин бросил вызовы Чендлеру, Оливейре и Хукеру

Бразилец Рафаэль дос Аньос снялся с боя против Ислама Махачева, о чем российский боец сообщил в Twitter. Поединок планировался на 24 октября на шоу UFC 254 в Абу-Даби.

«РДА снялся. Майкл Чендлер, это твой шанс выскочить на Бойцовском острове», — написал Махачев..

RDA is out ? yo @MikeChandlerMMA here's your chance to jump on the Island #UFC254 — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) October 9, 2020

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Bellator в легком весе американец Чендлер поедет в Абу-Даби в качестве запасного — на случай, если кто-то из участников главного боя турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи не сможет выступить.

Также Махачев бросил вызовы бразильцу Чарльзу Оливейре и австралийцу Дэну Хукеру, занимающим шестое и четвертое места соответственно в рейтинге легковесов UFC (Махачев там на 12-й строчке).

«И ты, засранец Дэн Хукер, можешь прийти ко мне. Теперь нам не нужно продавать билеты», — написал россиянин в Twitter.

Bulshit guy @danthehangman can come see me too. We don't need to sell tickets now ? — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) October 9, 2020

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC).