Дос Аньос снялся с боя против Махачева. Россиянин бросил вызовы Чендлеру, Оливейре и Хукеру
Бразилец Рафаэль дос Аньос снялся с боя против Ислама Махачева, о чем российский боец сообщил в Twitter. Поединок планировался на 24 октября на шоу UFC 254 в Абу-Даби.
«РДА снялся. Майкл Чендлер, это твой шанс выскочить на Бойцовском острове», — написал Махачев..
Ранее сообщалось, что бывший чемпион Bellator в легком весе американец Чендлер поедет в Абу-Даби в качестве запасного — на случай, если кто-то из участников главного боя турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи не сможет выступить.
Также Махачев бросил вызовы бразильцу Чарльзу Оливейре и австралийцу Дэну Хукеру, занимающим шестое и четвертое места соответственно в рейтинге легковесов UFC (Махачев там на 12-й строчке).
«И ты, засранец Дэн Хукер, можешь прийти ко мне. Теперь нам не нужно продавать билеты», — написал россиянин в Twitter.
На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC).