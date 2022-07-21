Штырков о бое Ян О'Мэлли: «Я бы не ставил Шона на один уровень с топами»

Иван Штырков, боец клуба «Архангел Михаил», в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бое российского бойца Петра Яна против Шона О'Мэлли на UFC 280.

«Любой бой с Петей на данный момент является громким, и сам Шон О'Мэлли, да, он популярный боец, — сказал Штырков «СЭ». — Не знаю, насколько он высокого уровня, но я бы его не ставил его на один уровень с топами — он просто хорошо себя распиарил — чувак известный, хайповый. Ну и Петя Ян, естественно, уровень».

Штырков также рассказал о подготовке Яна к бою в октябре.

«Петр настраивался подраться на осень, он потихонечку уже начинает набирать обороты. Дыма без огня не бывает, что-то уже обсуждалось с менеджером Петра под эти даты. Абу-Даби для Петра всегда удобно, ему подходит эта локация — он любит жару, выступал там уже два раза и оба раза побеждал. Счастливое место», — добавил Штырков.

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).