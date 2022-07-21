Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:35

Штырков о бое Ян О'Мэлли: «Я бы не ставил Шона на один уровень с топами»

Иван Штырков поделился мнением о бое Петра Яна против Шона О'Мэлли на UFC 280
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Иван Штырков, боец клуба «Архангел Михаил», в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бое российского бойца Петра Яна против Шона О'Мэлли на UFC 280.

«Любой бой с Петей на данный момент является громким, и сам Шон О'Мэлли, да, он популярный боец, — сказал Штырков «СЭ». — Не знаю, насколько он высокого уровня, но я бы его не ставил его на один уровень с топами — он просто хорошо себя распиарил — чувак известный, хайповый. Ну и Петя Ян, естественно, уровень».

Штырков также рассказал о подготовке Яна к бою в октябре.

«Петр настраивался подраться на осень, он потихонечку уже начинает набирать обороты. Дыма без огня не бывает, что-то уже обсуждалось с менеджером Петра под эти даты. Абу-Даби для Петра всегда удобно, ему подходит эта локация — он любит жару, выступал там уже два раза и оба раза побеждал. Счастливое место», — добавил Штырков.

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Иван Штырков
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
0
Читайте также
Желтый арбуз: польза и вред
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доминик Круз дал прогноз на бой Оливейры и Махачева
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости