Цопанов объяснил причину отмены боя между Кудряшовым и Штырковым

Глава боксерской лиги Pravda Хетаг Цопанов рассказал о причине отмены поединка между Иваном Штырковым и Дмитрием Кудряшовым.

«Мы подписали контракт со Штырковым, он бросил вызов Кудряшову, мы анонсировали бой. Только после этого менеджеры Штыркова сообщили, что на это время у Ивана запланирован поединок по ММА. Эти обязательства заставили его отказаться от боксерского поединка с Кудряшовым. Иван заявил, что в дальнейшем готов выступить против Дмитрия и знает, как победить Кудряшова. Со дня на день мы объявим нового соперника для Дмитрия. Это будет не менее интересный бой для Кудряшова», — приводит слова MMA.Metaratings.ru.

На турнире Pravda 17 февраля был анонсирован боксерский поединок между Иваном Штырковым и Дмитрием Кудряшовым. Позже оба спортсмена заявили о том, что их бой в ближайшее время не состоится.