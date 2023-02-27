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Сегодня, 20:53

Цопанов объяснил причину отмены боя между Кудряшовым и Штырковым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава боксерской лиги Pravda Хетаг Цопанов рассказал о причине отмены поединка между Иваном Штырковым и Дмитрием Кудряшовым.

«Мы подписали контракт со Штырковым, он бросил вызов Кудряшову, мы анонсировали бой. Только после этого менеджеры Штыркова сообщили, что на это время у Ивана запланирован поединок по ММА. Эти обязательства заставили его отказаться от боксерского поединка с Кудряшовым. Иван заявил, что в дальнейшем готов выступить против Дмитрия и знает, как победить Кудряшова. Со дня на день мы объявим нового соперника для Дмитрия. Это будет не менее интересный бой для Кудряшова», — приводит слова MMA.Metaratings.ru.

На турнире Pravda 17 февраля был анонсирован боксерский поединок между Иваном Штырковым и Дмитрием Кудряшовым. Позже оба спортсмена заявили о том, что их бой в ближайшее время не состоится.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/copanov-obyasnil-prichinu-otmeny-boya-mezhdu-kudryashovym-i-shtyrkovym-231377/
Иван Штырков
ММА
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