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Сегодня, 17:49

Алекс Перейра весит больше 100 килограммов за 3 месяца до боя с Адесаньей

Давид Хачатрян
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34-летний бразильский боец UFC Алекс Перейра (6-1) опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой он стоит на весах. Оказалось, что сейчас бразилец весит 105 килограммов. Через три месяца Перейра проведет бой за титул чемпиона UFC в среднем весе против Исраэля Адесаньи (23-1). Бразильцу предстоит согнать вес до 84 килограммов.

Перейра и Адесанья подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Перейра в прошлом бою нокаутировал Шона Стриклэнда (25-4) в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

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