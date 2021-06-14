Диллиан Уайт пожелал Поветкину счастливого пребывания на пенсии

Британский тяжеловес Диллиан Уайт в своем Instagram прокомментировал решение российского боксера Александра Поветкина завершить карьеру. Об этом он сообщил вчера, 13 июня.

«Счастливого пребывания на пенсии одному из лучших тяжеловесов нашего времени и великому чемпиону. Да благословит тебя бог.



Наслаждайся следующей главой. Спасибо тебе за два отличных боя, Александр. Настоящий воин», — написал Уайт.

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Он был регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021). В 2004 году Поветкин стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг.

Последний бой Поветкин провел в марте, уступив в реванше Диллиану Уайту.