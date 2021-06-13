Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Аскар Аскаров обратился к Морено: «Я приду за тобой»

15:47
Теги:

Вторая строчка рейтинга наилегчайшего веса UFC россиянин Аскар Аскаров поздравил Брендона Морено с победой в титульном бою над Дейвисоном Фигередо и пообещал, что теперь их реванш состоится. 

«Поздравляю, чемпион. Теперь наш бой имеет смысл. Я приду за тобой», — написал Аскаров в Instagram.

 

Аскаров уже дрался с Морено в сентябре 2019 года на UFC Fight Night 159. Поединок закончился ничьей. Сейчас 28-летний россиянин идет на серии из трех побед кряду

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQDDAlbN3Av/

Читайте также

Англия — Хорватия, Евро-2020: где смотреть трансляцию и во сколько начало
«Пропустили из ничего, и вся игра начала ломаться». Пресс-конференция Черчесова и Мартинеса
Медицинский штаб «Интера» рассказал о состоянии Эриксена
Бельгии не пришлось обыгрывать Россию. Наши сами подарили победу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд