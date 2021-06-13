Аскар Аскаров обратился к Морено: «Я приду за тобой»

Вторая строчка рейтинга наилегчайшего веса UFC россиянин Аскар Аскаров поздравил Брендона Морено с победой в титульном бою над Дейвисоном Фигередо и пообещал, что теперь их реванш состоится.

«Поздравляю, чемпион. Теперь наш бой имеет смысл. Я приду за тобой», — написал Аскаров в Instagram.

Аскаров уже дрался с Морено в сентябре 2019 года на UFC Fight Night 159. Поединок закончился ничьей. Сейчас 28-летний россиянин идет на серии из трех побед кряду