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Диллашоу занял вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона UFC

19:46
Ти Джей Диллашоу. Фото Instagram
Ти Джей Диллашоу. Фото Instagram
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Американский боец легчайшего дивизиона Ти Джей Диллашоу ворвался в число главных претендентов на пояс UFC.

В минувшие выходные экс-чемпион UFC Диллашоу успешно вернулся после двухгодичной дисквалификации, победив Кори Сандхагена раздельным решением судей по итогам пяти раундов.

В настоящее время Диллашоу занимает второе место в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса UFC. На его счету 17 побед и 4 поражения. В следующем поединке он может сразиться с победителем титульной пары Петр Ян — Алджамейн Стерлинг.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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