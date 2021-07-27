Диллашоу занял вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона UFC
19:46
Американский боец легчайшего дивизиона Ти Джей Диллашоу ворвался в число главных претендентов на пояс UFC.
В минувшие выходные экс-чемпион UFC Диллашоу успешно вернулся после двухгодичной дисквалификации, победив Кори Сандхагена раздельным решением судей по итогам пяти раундов.
В настоящее время Диллашоу занимает второе место в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса UFC. На его счету 17 побед и 4 поражения. В следующем поединке он может сразиться с победителем титульной пары Петр Ян — Алджамейн Стерлинг.
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