Топовый полусредневес UFC Стивен Томпсон раскритиковал свое руководство за то, что оно решило организовать матч-реванш между действующим чемпионом дивизиона Камару Усманом и бывшим обладателем временного пояса Колби Ковингтоном.

«Зачем? По какой причине? Парня [Ковингтона] буквально снесли, ему сломали челюсть, он провел один бой [против Тайрона Вудли], и теперь он снова дерется за титул? — сказал Томпсон Fanatics View. — Они просто бросают одних и тех же парней на Усмана снова, и снова, и снова. Я думал, что они дадут Леона Эдвардса, так как он не дрался с ним уже несколько лет. Но по крайней мере это кто-то другой. Кто-то, кто вроде как поднялся наверх. У него же победная серия из девяти боев? Я не понимаю, почему они не дали ему драться! Немного разочарован положением дел в UFC».

Реванш между Усманом и Ковингтоном состоится 6 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке на турнире UFC 268.

В их первом бою, который состоялся в декабре 2019 года, победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Усман.