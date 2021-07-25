Диллашоу: «Я дрался лениво, но сумел поднять темп и выиграть»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу прокомментировал результат боя против Кори Сэндхэгена.

«Я недоволен тем, что мало финтил сегодня, что дрался лениво, не использовал много разных техник. Я доволен в принципе выступлением, но знаю, что способен на большее. Кори очень хорош, использует много углов для атаки, он очень длинный, крупный и быстрый. Но мне удалось поднять темп, думаю, все увидели, что мое кардио все еще со мной», — сказал Диллашоу на послематчевой пресс-конференции.

Диллашоу выиграл у Сэндхэгена раздельным решением в главном бою вечера на UFC Vegas 32.