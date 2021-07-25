Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился впечатлением от боя Ти Джея Диллашоу с Кори Сэндхэгеном.

«Респект воину Ти Джею Диллашоу. Выиграть у тебя — всегда было моей целью. Сейчас это мой дивизион», — написал Ян в Twitter.

Диллашоу выиграл у Сэндхэгена раздельным решением в главном бою вечера на UFC Vegas 32.