Хабиб прокомментировал поражение Сэндхагена в поединке с Диллашоу

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение американца Кори Сэндхагена в главном поединке UFC on ESPN 27 против Ти Джея Диллашоу.

«В любом случае Сэндхаген — настоящая сделка. Он проблема для любого в дивизионе», — написал Хабиб в Twitter.

Поединок в легчайшем весе завершился победой Диллашоу раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). На счету 35-летнего Диллашоу 18 побед и 4 поражения, у 29-летнего Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.