Бывший боец UFC Лобов: «Ничего хорошего в Советском Союзе не было»

Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал о советском детстве, в котором у него, 2-летнего ребенка, больного туберкулезом, украли в больнице любимую игрушку.

«Я в детстве болел туберкулезом, целый год лежал в больнице один, когда мне было 2 года. Моя мама работала, больница была в Нижнем Новгороде, 60 километров от нашего города Заволжье. Мама приезжала ко мне только раз в две недели. Думаю, моя жизнь тогда была в опасности.

Это 88-й год, там были ужасные условия, постоянно все воровали. Помню, мне уже было 3 года, мама уложит меня спать, с утра встаю — и песок в кровати. Мама: «Только кровать застелила, а опять песок, что такое?». Она начала меня спрашивать и оказалось, что так как в больнице у нас постоянно все воровали, я научился ботинки прятать под подушку. И как вышел из больницы, так и продолжал прятать ботинки под свою подушку. И мама сказала мне: «Сынок, не надо, ты не в больнице, здесь такого больше не будет».

И самое обидное, что в больнице у меня украли любимую игрушку, у меня была любимая игрушка обезьяна. Я очень долго хотел ее, очень долго копили на нее. Меня мама приводила в магазин игрушек, и я вот так стоял, смотрел на игрушку, а мама говорила: «Ручками трогать нельзя, только глазками смотреть». И мы очень долго копили на нее, в итоге последнюю забрали из магазина. У нее был рот оторван еще, мама не сразу дала ее мне играть. «Сынок, ей госпиталь нужен, подожди». И она принесла ее домой, заклеила рот, я ждал и очень хотел играть. Я очень любил ее и взял с собой в больницу, и ее сразу украли.

Мама приехала первый раз через две недели, и игрушку уже украли. Это я хочу сказать тем, у кого ностальгия бывает по Советскому Союзу: «Оооо, как хорошо там раньше жили». При хорошей жизни у 2-летнего ребенка больного туберкулезом, который один без мамы, игрушки не воруют. Ничего хорошего в Советском Союзе не было, это я вам точно говорю", — сказал Лобов в интервью ютуб-каналу «От души в душу».

19 июня Лобов подерется с Денисом Беринчиком в кулачном поединке украинского промоушена «Махач».