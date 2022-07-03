Адесанья прокомментировал негодование фанатов его боем с Каннонье

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) заявил, что все великие бойцы были освистаны во время боев, в том числе Андерсон Сильва (34-11) и Жорж Сен-Пьер (26-2).

«Фанаты находятся на стадионе с трех часов дня. Они все пьяны. Они не знают, что такое настоящий бой, — сказал Адесанья на пресс-конференции после турнира. — Всех великих бойцов освистывали. Я слышал это, когда был простым фанатом. Андерсон Сильва и Жорж Сен-Пьер показывали фантастические бои, но люди освистывали их. Сен-Пьер — один из величайших, и они просто освистывали его. И в этот момент я такой: «Ребята, какого черта? Вы вообще смотрите бой?». Мухаммеда Али и Флойда Мейвезера то же освистывали. Ты становишься великим бойцом, и поэтому люди хотят видеть, как ты падаешь».

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.