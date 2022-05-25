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Сегодня, 11:05

Гловер Тейшейра восхищается Хабибом: «Снимаю перед ним шляпу, потому что он ушел на вершине»

Чемпион UFC Тейшейра признался, что планирует завершить карьеру до конца года
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) признался, что он планирует завершить карьеру до конца года. Кроме того, он хочет повторить путь Хабиба Нурмагомедова (29-0), который завершил карьеру на вершине игры и на своих условиях.
«До конца года я хочу завершить карьеру, — сказал бразилец в интервью The MMA Hour. — Идеальный план — это защитить титул в Сингапуре, подраться в ноябре с Яном Блаховичем в «Мэдисон Сквер Гарден», а после — объявить о завершении карьеры. В данный момент я не собираюсь объявлять о завершении карьеры. Я люблю драться, люблю этот вид спорта. Мне по душе тренировки в зале и лагеря перед поединками. Но справедливости ради мне скоро стукнет 43 года, и пора бы уже задуматься об уходе из профессионального спорта.
Я хочу уйти на своих условиях. У нас есть пример Хабиба Нурмагомедова. Я снимаю перед ним шляпу, потому что он ушел будучи на вершине. Его не мотивируют деньги. Он заработал 20, 30 миллионов долларов. UFC предлагали больше, но он отказался. Это вызывает уважение. Он поставил жирную точку и больше не собирается выступать. То же самое планирую сделать и я».
Тейшейра проведет следующий бой против Иржи Прохазки (28-3) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапуре.
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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