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Сегодня, 11:00

Тони Фергюсон рассказал, что перед боем с Майклом Чендлером их впервые не проверяли на допинг

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (23-5) сообщил, что впервые его не тестировали на допинг ни накануне боя, ни перед самим боем. Более того, его впервые пытались заставить подписать бенефициарное соглашение (документ, дающий право UFC принимать решение без одобрения бойца о его лечении в случае серьезных травм, — прим. «СЭ»).
«Обычно меня проверяют на допинг, как только я появляюсь на арене, — написал Фергюсон в Twitter. — В этот раз меня не тестировали ни накануне боя, ни перед самим поединком. Кроме того, они пытались заставить меня подписать бенефициарное соглашение еще до того, как мне забинтовали руки. Это было впервые за все время выступлений в UFC».
Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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