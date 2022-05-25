Сергей Кузьмин: «Если наши пути с Муратом Гассиевым пересекутся, то почему бы не подраться»

Российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (16-2) заявил, что после 10-раундового боя против боксера из Ганы Ричарда Ларти (14-5) может встретиться с бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым (28-1).

«Многие часто задают вопрос почему бы вам с Муратом Гассиевым не подраться. А я отвечу, а почему бы и нет, — приводит слова Кузьмина пресс-служба промоуторской компании «ЮКА Боксинг». — Все возможно, все реально. У него сейчас другая цель, у меня другая цель. Если наши пути пересекутся, почему бы не подраться. Вот и весь вопрос. Занимаемся одним делом и будем готовы».

Также Кузьмин признался, что выйдет на бой против ганского боксера с четким планом и выполнением установки угла.

«Победа нокаутом? На таком уровне надо уже прятать этот удар, — сказал Кузьмин. — Откровенно бить его уже не можешь, нужно маскировать в комбинации: сначала легкие удары, три нанес, четвертым или пятым вставил. Или два пробил легкие и третий засадил. То есть проблема нокаутировать была на начальном этапе карьеры, когда в более раннем молодом возрасте не понимал. Заряженный выйду, начинаю махать, а человек просто испуганный прятал голову и легкие удары накидывал. В итоге поединок был в его сторону. Поэтому сейчас уже все взвешено и настроено, только нужно выполнить установку угла».

Кузьмин подерется с Ларти 27 мая в Москве на площадке КЗ «МИР» и станет главным событием боксерского вечера «Короли Нокаутов-9». Организатором мероприятия является известная промоуторская компания «ЮКА Боксинг».