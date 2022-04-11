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Сегодня, 13:05

«Просто сумасшедший бой». Адесанья оценил бой Чимаева и Бернса

Исраэль Адесанья прокомментировал бой Чимаева и Бернса
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) прокомментировал бой Хамзата Чимаева (11-0) и Гилберта Бернса (20-5) на прошедшем номерном турнире UFC 273.

«Чимаев в отличной форме. Несмотря на то, что он устал, он чувствует себя в порядке. Его разум не устал, — сказал Адесанья на видео, опубликованном на его YouTube-канале. — Просто сумасшедший бой. Мне нравится, что когда они устали, то продолжали выбрасывать удары».

После боя Адесанья и его друзья аплодировали бойцам за хорошее выступление.

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Хамзат Чимаев
ММА
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