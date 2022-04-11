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Сегодня, 13:23

Монсон объяснил, почему судьи не приняли решение о победе в пользу Петра Яна

Артем Бухаев
Корреспондент
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Ветеран ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» объяснил, почему судьи приняли решение отдать победу Алджамейну Стерлингу в поединке против Петра Яна на UFC 273.

«Я верил, что Ян сможет победить Стерлинга. Я надеялся, что это случится. Но бойцы были так близки друг к другу, они были слишком хороши. Поэтому судьям было тяжело принять решение в пользу Яна», — сказал Монсон «СЭ».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.

Петр Ян
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