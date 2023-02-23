Владимир Минеев: «Когда вернусь, возьмусь за те дела, которые ждут меня на гражданке»

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) по видеосвязи пожелал своему ученику Омару Алиеву победы на AMC Fight Nights 118.

«Судя по всему, Омар очень сильно меня превосходит в самоуверенности. Надо, чтобы это была уверенность в себе, — отметил Минеев. — Я думаю, он там ни в чьей помощи не нуждается. Он проделал большую и хорошую работу. Вообще драться в Сочи — это всегда круто, всегда праздник. Я желаю, чтобы он был на этом празднике победителем.

Ребята, я всех поздравляю с наступающим праздником — Днем защитника Отечества. Поздравьте своих друзей, которые далеко, поздравьте тех, кто этого достоин. Всего доброго, а ребятам — без травм, пусть победит сильнейший. На Омара у нас большие планы, поэтому от завтрашнего дня много что зависит.

Я по мере возможностей слежу за развитием событий. Вижу, что у меня накопилось много работы. Но пока здесь с этим закончим, а потом, когда вернусь, возьмусь за те дела, которые ждут меня на гражданке», — сказал Минеев.

В настоящее время Минеев находится в зоне СВО.