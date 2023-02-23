Шара Буллет ответил Сульянову: «Заберу слова обратно, если извинится перед Хайбулой»

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет прокомментировал слова главы Hardcore Анатолия Сульянова.

Ранее Магомедов назвал Сульянова фантомасом и фуцином, который неуважительно относится к своим бойцам, в частности, к Хайбуле Мусалову.

Позже Сульянов отреагировал на слова Магомедова, заявив, что за каждое сказанное слово будет спрос.

«У нас всегда человеческие отношения были с Анатолием. Всегда субардинация, дистанция была, нормально общались, — сказал Магомедов в турнире MMA Series 62, который проходил 22 февраля в Москве. — Он ко мне никакого неуважения не проявлял. Он меня встретил, обнял, удачи пожелал, но это не означает, что он может моему другу, брату повернуться спиной и выходку исполнить, сказав: «Запишись ко мне через ассистента, [чтобы пообщаться]». Такие номера с нами не пройдут. Мы друзья, братья. Если к нему повернулись спиной, то, значит, и ко мне. Он [Сульянов] мне объяснил, что он опаздывал, но это не означает, что он не может выделить хоть одну минуту. Вот это вывело меня из себя».

«Заберу свои слова обратно, если он извинится перед Хайбулой», — подытожил он.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений.