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Сегодня, 12:29

Джейк Пол подтвердил, что PFL ведет переговоры с Нганну

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) сообщил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) может оказаться в лиге PFL.

«Надеюсь, Нганну подпишет контракт с PFL. Я думаю, это лучше для него, — заявил Джейк Пол в недавнем интервью на The MMA Hour. — Честно говоря, я не думаю, что для него есть место лучше, чем PFL. Работая с этими ребятами, работая с моей командой, мы можем сделать массу громких событий.

Мы вели переговоры, и он знает, что мы можем предложить. И мы будем уважать и ценить его, несмотря ни на что. Но мы готовы работать с ним».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

Джейк Пол
Франсис Нганну
ММА
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