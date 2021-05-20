Баста честно отреагировал на слова Шлеменко о Моргенштерне и сразу же извинился

Рэпер и глава боксерской организации GAZFIGHT Василий Вакуленко не согласен с мнением Александра Шлеменко о том, что творчество Алишера Моргенштерна пагубно влияет на российскую молодежь.

«Сейчас мир предлагает молодым людям все подряд. Давайте тогда говорить, что ответственность за спортсменов, которые совершают преступления, используя навыки, полученные в секциях, будем возлагать на самих спортсменов, тренеров. Будем говорить: «Вот, спортсмен нанес удар, нанес тяжкие телесные повреждения. Спорт — это опасно». У каждого свой выбор. Каждый отвечает за себя. Можно сделать много громких заявлений. Сказать: «Все, Моргенштерн, если он исчезнет, то будет здорово».

Любой здравомыслящий человек понимает, что ответственность лежит на других людях, и с вопросами, которые вокруг нас нужно разбираться, а не делать громкие заявления. Конечно, это всех так радует: «Все, Моргенштерн — черт». Все потом сразу: «Какой Александр Павлович [Шлеменко] молодец. Какие верные слова сказал. Просто спас всех нас». Да мы все знаем, кто такой Моргенштерн, и что такое его музыка. Мы все прекрасно знаем и без всех этих подчеркивающих комментариев», — заявил Баста в интервью «СЭ» сразу после взвешивания участников турнира GAZFIGHT.

«Заранее хочу извиниться перед Александром Павловичем Шлеменко, если мои высказывания были некорректны, и, возможно, затронули какие-то важные темы. Заранее еще раз хочу извиниться», — заключил Вакуленко.

Первый боксерский турнир Басты пройдет завтра в Химках. Его возглавит бой между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

Главные бои турнира GAZFIGHT покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — 21 мая в 23.00 по московскому времени.

(Ислам Бабаджанов)