Деррик Льюис: «Волков – не боец чемпионского уровня. Нокаутирую его в первом раунде»

Американский боец Деррик Льюис не считает, что россиянин Александр Волков соответствует чемпионскому уровню UFC.

«Нет, он не боец чемпионского уровня, — сказал Льюис, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ». — Оверим давно прошел свой пик и дерется для того, чтобы было на что платить налоги. Никакой другой серьезной задачи у него в спорте не осталось. Волкову нужно показать себя против реальных бойцов уровня Топ-5».

В октябре 2018 года между Льюисом и Волковым состоялся бой на турнире UFC 223. Волков выигрывал, но в конце третьего раунда пропустил атаку и проиграл нокаутом.

«Волкова я снова нокаутирую — уже в первом раунде. Будет то же самое», — сказал Льюис.



В ночь на 21 февраля Льюис проведет бой с Кертисом Блейдсом.

(Никита Горшенин)