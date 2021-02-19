Исмаилов показал, что произошло после толчка Шлеменко

Российский боец Магомед Исмаилов выложил в Instagram продолжение видео импровизированной дуэли взглядов с другим российским бойцом Александром Шлеменко.

Ранее Шлеменко толкнул Исмаилова, после чего видео оборвалось. В итоге все закончилось дружеским рукопожатием и шутками.

«А вот что было дальше. Отдал свою единственную конфетку Саше, — написал Исмаилов в Instagram. — Он вначале распознал в этой конфетке стратегический ход, сахар не ем, говорит. Но в конце все же оценил мою уважительную позицию к себе и забрал её. Толчок на самом деле был неожиданным, я был немножечко и приятно удивлён вначале. Но потом сделал вывод, что с этим парнем расслабляться нельзя, а вот расслабить его конфеткой — совсем другое дело. Толчок был за всех, кого я толкал до этого. Мне помнится, что единственный, кого я толкнул, был Минеев. Но почему-то я уверен, что речь была уж точно не о нем. Пришлось приписать сюда все свои уличные толчки».

Напомним, что ведутся разговоры о возможном бое между бойцами. Шлеменко говорил, что ему был бы интересен бой с Исмаиловым, который в сентябре должен провести поединок против Владимира Минеева.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. У 34-летнего Исмаилова 16 побед, 2 поражения и 1 ничья. Шлеменко сейчас — свободный агент, а Исмаилов выступает в лиге АСА.