Деррик Льюис: «На обычной работе платят больше, чем в боях»

Деррик Льюис считает, что на обычной работе можно получать больше, чем за бои ММА

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (26-9) заявил, что работая на обычной работе, можно заработать больше денег, чем выступая в боях по ММА.

«Думаю, что на обычной работе ты заработаешь больше денег, чем участвуя в боях, — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Noah Kagan. — У меня не было выбора. Я обожаю драться. Раньше я любил драться на улицах, поэтому я решил получать за это деньги. В начале карьеры тебе платят гроши. Сейчас я вхожу в топ-10 самых высокооплачиваемых бойцов UFC, поэтому мне грех жаловаться. Более того, сейчас у меня есть салон красоты и транспортная компания, при этом работаю я неполный рабочий день».

За свою карьеру Льюис заработал семь бонусов. По данным издания MMA Junkie, американец в бою с Александром Волковым (35-10) заработал 270 тыс. долларов, а также 50 тыс. долларов за «Выступление вечера». С тех пор Льюис провел девять поединков, в том числе два титульных.

В последнем бою Льюис проиграл нокаутом во втором раунде Таю Туивасе (14-3) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.