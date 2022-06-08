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Сегодня, 13:11

Дана Уайт: «Победитель боя Вейли Жанг и Енджейчик будет драться за титул»

Дана Уайт сообщил, что соперницей Эспарзы станет победительница боя Жанг — Енджейчик
Виктория Кравченко
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что следующей соперницей чемпионки UFC в минимальном весе Карлы Эспарзы (19-6) станет победитель предстоящего поединка между Вейли Жанг (21-3) и Йоанной Енджейчик (16-4).

«Победитель боя Вейли Жанг и Енджейчик точно будет драться за титул. — отметил Уайт в интервью MMA Underground. — Уверен, что Эспарза будет внимательно следить за этим поединком».

Бой Жанг и Енджейчик состоится 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Эспарза победила Роуз Намаюнас (11-5) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 49-46) и вернула себе титул чемпиона UFC в минимальном весе. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

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