Деррик Льюис подерется с Маркосом Рожерио де Лимой на UFC 291

11-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе американец Деррик Льюис (26-11) встретится с нерейтинговым бразильцем Маркосом Рожерио де Лимой (21-8), сообщил глава UFC Дана Уайт. Поединок пройдет в андеркарде в турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Льюис идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Сергею Спиваку (16-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.

Лима идет на серии из двух побед. В прошлом бою он победил Вальдо Кортеса-Акосту (9-1) единогласным решением судей. Бой состоялся 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.