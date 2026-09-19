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UFC 331 Ван — Пантожа: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию 20 сентября 2026

UFC 331 Ван — Пантожа: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото USA Today Sports

Турнир UFC 331 пройдет на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. В США шоу состоится в воскресенье, 20 сентября. Главным событием станет титульный реванш Джошуа Вана и Алешандри Пантожи. Соглавным событием станет пятираундовый бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи.

Начало раннего предварительного карда — в 00.30 мск, предварительного карда — в 02.00 мск. Главный карда стартует в 04.00 мск.

UFC 331: полный кард

Основной кард

  • Джошуа Ван (17-2) — Алешандри Пантожа (30-6). Титульный бой.
  • Арман Царукян (23-3) — Маурисио Руффи (14-2). Соглавный бой, пять раундов.
  • Патрисиу Питбуль (37-9) — Ду Хо Чой (17-4-1).
  • Гейбл Стивсон (4-0) — Шон Шараф (4-2).
  • Алонзо Менифилд (18-6-1) — Иво Бараневски (9-0).

Предварительный кард

  • Марлон Вера (23-12-1) — Шарль Журден (18-8-1).
  • Тай Туиваса (15-10) — Робелис Деспанье (6-2).
  • Майкл Эсвелл-младший (11-5) — Чу Сан Ю (9-1).
  • Райан Гандра (10-1) — Оззи Диас (10-4).

Ранний предварительный кард

  • Эдмен Шахбазян (16-6) — Брунно Феррейра (15-4).
  • Кейси О'Нилл (11-2) — Эдуарда Моура (12-2).
  • Гига Чикадзе (15-6) — Жоандерсон Брито (19-5-1).

Где смотреть UFC 331

UFC 331 пройдет в России в ночь с 19 на 20 сентября. Телеканал «Матч! Боец» начнет прямую трансляцию турнира в 00.30 по московскому времени. Федеральный «Матч ТВ» подключится к эфиру в 2.15 мск. Трансляция также будет доступна на сайтах matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Следить за последними новостями и результатами UFC 331 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

UFC: расписание турниров, полный кард боев, результаты, трансляции и статистика бойцов

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Александр Пантожа
Арман Царукян
Джошуа Ван
Маурисио Руффи
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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