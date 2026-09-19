UFC 331 Ван — Пантожа: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию
Турнир UFC 331 пройдет на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. В США шоу состоится в воскресенье, 20 сентября. Главным событием станет титульный реванш Джошуа Вана и Алешандри Пантожи. Соглавным событием станет пятираундовый бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи.
Начало раннего предварительного карда — в 00.30 мск, предварительного карда — в 02.00 мск. Главный карда стартует в 04.00 мск.
UFC 331: полный кард
Основной кард
- Джошуа Ван (17-2) — Алешандри Пантожа (30-6). Титульный бой.
- Арман Царукян (23-3) — Маурисио Руффи (14-2). Соглавный бой, пять раундов.
- Патрисиу Питбуль (37-9) — Ду Хо Чой (17-4-1).
- Гейбл Стивсон (4-0) — Шон Шараф (4-2).
- Алонзо Менифилд (18-6-1) — Иво Бараневски (9-0).
Предварительный кард
- Марлон Вера (23-12-1) — Шарль Журден (18-8-1).
- Тай Туиваса (15-10) — Робелис Деспанье (6-2).
- Майкл Эсвелл-младший (11-5) — Чу Сан Ю (9-1).
- Райан Гандра (10-1) — Оззи Диас (10-4).
Ранний предварительный кард
- Эдмен Шахбазян (16-6) — Брунно Феррейра (15-4).
- Кейси О'Нилл (11-2) — Эдуарда Моура (12-2).
- Гига Чикадзе (15-6) — Жоандерсон Брито (19-5-1).
Где смотреть UFC 331
UFC 331 пройдет в России в ночь с 19 на 20 сентября. Телеканал «Матч! Боец» начнет прямую трансляцию турнира в 00.30 по московскому времени. Федеральный «Матч ТВ» подключится к эфиру в 2.15 мск. Трансляция также будет доступна на сайтах matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».
Следить за последними новостями и результатами UFC 331 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».
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