Петр Ян о бое Царукяна и Руффи на турнире UFC 331: «Арман выиграет поединок»

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян поделился мнением о бое представляющего РФ и Армению Армана Царукяна с бразильцем Маурисио Руффи.

Поединок 29-летнего Царукяна с 30-летним Руффи станет соглавным событием турнира UFC 331. Пятираундовый бой состоится в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 20 сентября по московскому времени.

«Арман все-таки предпочитает ведение поединков в борцовской стилистике, а Руффи больше ударник и бьет с дистанции, пользуется своей антропометрией, длинными руками и ногами. В этом поединке как раз встречаются два бойца разных стилей. Кто сможет навязать свой стиль боя, тот и одержит победу. Мой прогноз — Арман Царукян выиграет поединок», — сказал Ян на видео, которое опубликовал в соцсетях.

Царукян в профессиональных ММА одержал 23 победы при 3 поражениях. Рекорд Руффи составляет 14 побед и 2 поражения.

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