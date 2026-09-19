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UFC 331: прямая трансляция начнется в 00.30 мск 20 сентября 2026

UFC 331: прямая трансляция начнется в 00.30 мск

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото USA Today Sports

Турнир UFC 331 Ван — Пантожа пройдет на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе в воскресенье, 20 сентября. Начало прямой трансляции раннего предварительного карда — в 00.30 по московскому времени.

Предварительный кард начнется в 02.00 мск, основной — в 04.00 мск.

Главным событием станет титульный реванш Джошуа Вана и Алешандри Пантожи. Ван завоевал пояс в декабре 2025 года, когда Пантожа получил травму локтя через 26 секунд после начала их первого боя. В мае чемпион провел первую успешную защиту, победив Тацуро Тайру техническим нокаутом в пятом раунде.

В соглавном событии Арман Царукян проведет пятираундовый бой против Маурисио Руффи. Россиянин армянского происхождения подходит к встрече с серией из пяти побед, Руффи выиграл два последних боя досрочно.

Где смотреть UFC 331

В России турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Главный кард будет транслировать «Матч ТВ».

Следить за ходом турнира, результатами боев Ван — Пантожа и Царукян — Руффи можно в матч-центре ММА и разделе UFC «СЭ».

UFC: прямая трансляция UFC 331, кард боев, результаты, расписание турниров и последние новости

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Александр Пантожа
Арман Царукян
Джошуа Ван
Маурисио Руффи
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