Царукян и Руффи устроили стычку на битве взглядов перед поединком UFC

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи едва не устроили драку во время финальной битвы взглядов накануне турнира UFC 331.

После взвешивания россиянин подошел к сопернику, который выставил перед собой кулак, и попытался обойти его руку. В ответ бразилец оттолкнул Царукяна. Стычку мгновенно пресекли охрана и глава UFC Дана Уайт.

Поединок Царукяна и Руффи станет соглавным событием вечера в Лос-Анджелесе 20 сентября. В главном бою встретятся чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Джошуа Ван и экс-обладатель пояса бразилец Алешандре Пантожа.

На счету 29-летнего Царукяна 23 победы и 3 поражения в ММА, у 30-летнего Руффи — 14 побед и 2 поражения.