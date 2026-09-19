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UFC 331: Арман Царукян и Маурисио Руффи устроили стычку на битве взглядов

Царукян и Руффи устроили стычку на битве взглядов перед поединком UFC

Алина Савинова

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи едва не устроили драку во время финальной битвы взглядов накануне турнира UFC 331.

После взвешивания россиянин подошел к сопернику, который выставил перед собой кулак, и попытался обойти его руку. В ответ бразилец оттолкнул Царукяна. Стычку мгновенно пресекли охрана и глава UFC Дана Уайт.

Поединок Царукяна и Руффи станет соглавным событием вечера в Лос-Анджелесе 20 сентября. В главном бою встретятся чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Джошуа Ван и экс-обладатель пояса бразилец Алешандре Пантожа.

На счету 29-летнего Царукяна 23 победы и 3 поражения в ММА, у 30-летнего Руффи — 14 побед и 2 поражения.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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