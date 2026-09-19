Джошуа Ван — Алешандри Пантожа: коэффициент и ставка на бой UFC

Джошуа Ван и Алешандри Пантожа проведут титульный бой в наилегчайшем весе на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. Турнир пройдет в ночь на воскресенье, 20 сентября. Поединок станет реваншем бойцов.

Ван подходит к защите пояса с профессиональным рекордом 17 побед и 2 поражения. На его счету девять побед нокаутом и две — приемами. В мае 2026 года чемпион защитил титул, победив Тацуро Тайру техническим нокаутом в пятом раунде.

Рекорд Пантожи — 30 побед и 6 поражений. Бразилец одержал восемь побед нокаутом и 12 — приемами. До первой встречи с Ваном он четыре раза успешно защитил пояс UFC.

Первый бой соперников состоялся в декабре 2025 года. Пантожа получил травму локтя уже на 26-й секунде первого раунда, после чего победа техническим нокаутом была присуждена Вану.

Прогноз на бой Ван — Пантожа

Александр Волкановски, чемпион UFC в полулегком весе:

— Помню, когда мы были в Америке, он [Ван] хотел бороться со всеми. Хотел пойти туда и провести несколько раундов по грэпплингу — в этом и был весь смысл. Он подходил ко мне и задавал вопросы... Вот что мне нравится видеть. Зная это, зная, что он работает над этими вещами и уже занимался бы этими позициями, но при этом пытается понять игру и почему мы делаем то или иное.

Коэффициенты на бой Ван — Пантожа

Победа Джошуа Вана — 1.77. Победа Алешандри Пантожи — 2.10. Ничья идет за 52.00.

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