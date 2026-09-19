Мераб Двалишвили о третьем бое с Петром Яном: «Он снова зазнался, я поставлю его на место»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что намерен победить чемпиона организации в легчайшем весе россиянина Петра Яна в их третьем поединке.

Третий бой 35-летнего грузина с 33-летним россиянином состоится на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.

«Он снова зазнался, пытался меня запугать. Я поставлю его на место, как поставил в первый раз», — приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC.

Двалишвили и Ян провели первый бой на турнире UFC Fight Night 221 в марте 2023 года. Тогда сильнее оказался грузин. 6 декабря 2025 года бойцы провели реванш на турнире UFC 323 и победу одержал россиянин.

Ян провел 25 боев в смешанных единоборствах, одержав 20 побед при 5 поражениях. Рекорд Двалишвили — 21 победа и 5 поражений.

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