Холлоуэй о бое Царукян — Руффи: «Арман выиграет за счет борцовских навыков»

Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй поделился ожиданиями от поединка российско-армянского бойца Армана Царукяна и бразильца Маурисио Руффи.

29-летний Царукян и 30-летний Руффи проведут пятираундовый поединок на турнире UFC 331, который пройдет в ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе (США).

«Мне кажется, Арман рано начнет использовать борцовские навыки с высокой интенсивностью. Руффи продержится в начале и нанесет несколько хороших ударов, но, в конечном счете, преимущество будет на стороне Царукяна. Арман выиграет за счет борцовских навыков», — приводит слова Холлоуэя Bloody Elbow.

Царукян одержал 23 (9 нокаутом) победы при 3 поражениях за профессиональную карьеру в ММА. У Руффи в смешанных единоборствах 14 побед (13 нокаутом) и 2 поражения.

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